První jízda s novým Renaultem Trafic: Klady zůstaly

Beru za kliku, vyhoupnu se do kabiny – a vidím známý interiér, jehož výhod i nevýhod jsem si ve velké míře všiml při testu dvojčete Opelu Vivaro . Nezměnilo se téměř nic; snad jen hlavice řadicí páky je odlišná a všechno v kabině je tmavší. Ale pořád to je vyrobené z tvrdých plastů, a to včetně loketní opěrky ve dveřích.

A co jízdní vlastnosti? Je to dodávka, co byste chtěli – sedí se vysoko a vpředu, takže zatáčky s tímhle autem řezat opravdu nebudete. Když už ale je třeba vzít zatáčku rychleji, musíte na ni vůz připravit, svým zvláštním způsobem ho do ní položit. Pak nemáte pocit, že musíte co nevidět skončit „na budce“, a to beru jako dobrý výsledek. Stejně tak, že výmoly spíš slyšíte a cítíte v karoserii, protože to je prostě velká krabice, nikoliv v podvozku.