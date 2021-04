První elektrická Cupra v maskování ukazuje, že s elektromobilem nemusí být nuda

Hlasů proti elektromobilům křičí ohromné množství a často říkají, že to bude nuda. Už nyní auta jako Porsche Taycan naznačují, že pokud zábavu neměříte decibelometrem u zadního nárazníku auta, rovnice elektromobil=nuda vůbec nemusí platit. A upoutávka na Cupru Born zpoza severního polárního kruhu tomu jen přidává.

Totiž, koncern Volkswagen patří k těm, kteří pro svou první platformu určenou výhradně bateriovým elektromobilům zvolili pohon zadní nápravy. Ono to je lepší z technického hlediska, protože přední kola nemusí svou trakci dělit mezi potřebu zatáčet a potřebu pohánět auto, ale má to ještě jednu výhodu.

Driftování je úžasná zábava, ale radši to zkoušejte mimo veřejné silnice.

Volkswagen něco takového do svých aut asi nenainstaluje a od škodovky to taky neočekávejme, ale Cupra je značkou ostrých seatů a i v dnešní „době downsizingové” do formentoru namontovala řadový pětiválec. Takže ve stabilizaci s režimem pro jízdu s rozevlátou zádí můžeme doufat.