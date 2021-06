První auto Henryho Forda poprvé vyjelo přesně před 125 lety. Nemělo brzdy

Ford Quadricycle, jak se tento stroj jmenuje, měl místo k sezení pro dvě osoby, na přídi lampu, vespod dvouválec o výkonu čtyř koní a dvoustupňovou převodovku. Celé to stálo na kovovém rámu a čtyřech kolech z bicyklu. Proto stroj také dostal jméno Quadricycle – „čtyřkolka”.

Poháněna byla zadní kola a těmi předními se otáčelo pomocí dlouhé páky, kterou obsluhoval řidič – a mohl se o obsluhu snadno podělit se spolujezdcem. Nebyla tu zpátečka – podle webu Automotive News stroj vážil asi 500 liber (227 kg), takže vytlačit ho z parkovacího místa asi nebyl problém, pokud by v roce 1896 něco jako parkovací místa existovalo.

Nebyly tu dokonce ani brzdy. Zda se brzdilo podrážkou o kolo, není přesně známo, ale jednoho by to napadlo; quadricycle byla zpřevodována do rychlosti 32 km/h. Zda tolik dokázala i vyvinout, není známo.