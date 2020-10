Promluvte si s Volkswagenem kvůli postavení Škody, vyzval vládu Pithart

Případné omezení modelových řad a zaměření na laciné vozy pro rozvojové trhy by podle nich bylo v rozporu s přílohami smlouvy, na jejímž základě Volkswagen do Škody před 30 lety vstupoval. Vyplývá to z dopisu, který má ČTK k dispozici.

„Tím více nás znepokojují některá dosud snad neoficiální prohlášení představitelů VW, že by se mělo změnit postavení Škody v rámci koncernu VW. Podle zmíněných vyjádření by se Škoda měla zaměřit na výrobu laciných aut pro laciné trhy. Pokud by k tomu došlo, bylo by to v rozporu se záměry uvedených v přílohách smlouvy mezi českou vládou a koncernem VW a znamenalo by to nepříznivé finanční dopady na Škodu a její subdodavatele,” uvedl s Vrbou v dopise.