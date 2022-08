Prodej elektromobilů v ČR roste. Meziročně o dvě třetiny

V Česku vzrostl ve druhém čtvrtletí prodej elektromobilů meziročně o dvě třetiny. Od dubna do konce června prodaly automobilky v ČR 1168 elektromobilů, loni to bylo za stejné období 706 vozů na elektřinu. Jde o šestý největší nárůst v EU. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).