Příští Mazda 2 má být přeznačkovaná Toyota Yaris

Automobilky Toyota a Mazda podle britského webu Autocar, který zprávu s odkazem na prezentaci, kterou automobilka Mazda zveřejnila jako dodatek k finančním výsledkům firmy, přináší, už delší dobu spolupracují na některé technice. Ovšem že by Mazda v Evropě prodávala osobní auto Toyoty s vlastními logy, se zatím nestalo. Má k tomu však dojít během následujících dvou let.

Samozřejmě asi nemůžeme očekávat, že by Mazda pouze změnila označení vozu a zbytek designu nechala bez povšimnutí, na to je nový Yaris příliš nápadný. Může ale použít platformu a techniku - a možná také továrnu v severní Francii.

Po stránce techniky Britové hovoří o tom, že by nová Mazda 2 mohla z Yarisu získat i hybridní pohonné ústrojí. To by znamenalo první skutečný „full” hybrid Mazdy na evropském trhu. Jistě se bude hodit - emisní regule jsou nekompromisní.