Přehodnoťme pravidla pro nárazové testy, říká šéf Renaultu

Většinou to je ten se špatným výsledkem, kdo říká, že by se měl změnit test, nikoliv jeho výkon. Slova ředitele skupiny Renault Lucy de Mea však nemusí být jen výkřikem do tmy, když vznáší otázky, zda je hromada elektroniky v autě skutečně důležitá.

„Musíme hlídat, co skutečně přináší řešení situací ve skutečném světě, aniž by to z aut dělalo vánoční stromečky ověšené technologiemi, které jsou naprosto nepoužitelné,“ cituje ho web Autocar, který zprávu přináší.

Dacia dlouhodobě razí přístup, že nabízí lidem věci, které skutečně potřebují, a díky tomu dokáže nabídnout dobrá auta za příznivé ceny - alespoň většinou. Armády jízdních asistentů a hlídačů, běžných v autech ostatních výrobců, se tak u nich málokdy dočkáte.

Ovšem, výsledky nárazových testů Euro NCAP - přesněji snad testů bezpečnosti, neboť tato organizace hodnotí auto komplexně a právě všemožná bezpečnostní elektronika je jejich důležitou součástí - dacií a relativně starého Renaultu Zoe jsou v tabulkách tristní.

Zoe získalo nula hvězd, dacie Jogger a Spring jen jednu a model Sandero dvě. To je ve světě, v němž se u každého nového auta očekává čtyř- či pětihvězdičkový výsledek, opravdu málo. Ve všech případech však za špatné hodnocení mohla hlavně elektronická výbava testovaných aut, nikoliv výkon v nárazových testech samotných.

„Samozřejmě respektuji Euro NCAP. Jsme v téhle hře desetiletí. Byli jsme první, kdo získal pětihvězdičkové hodnocení, s lagunou. Pomohli nám se zaměřit na problém a zlepšit se, ale do budoucna musíme hovořit o tom, co je správný přístup a co jsou věci, které skutečně mají význam. Někdy vidím věci, které popírají logiku,“ nechal se slyšet de Meo.

„Chci systém selského rozumu - v těchto dnech snad nejvzácnější komodity ze všech. Pokud by navrhli systém, který by opilým lidem znemožnil nastartovat auto, nechal bych ho nainstalovat hned zítra,“ dodal.

