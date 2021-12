Nové crash testy: Fabia má pět hvězd, Renault Zoe žádnou a nejlevnější elektromobil jen jednu

Říkají to výsledky čerstvé sady testů, v níž Euro NCAP poslalo proti „zdi“ – ve skutečnosti proti různým překážkám – celkem dvanáct aut. Z nich sedm získalo plný počet hvězdiček včetně nové Škody Fabia či Volkswagenu Caddy a tři další získaly hvězdičky čtyři.

Jak je ovšem možné, že Renault Zoe , který v předchozím provedení získal pět hvězdiček, má po modernizaci najednou nulu? Důvodů je několik. Jednak písmena NCAP znamenají New Car Assessment Programme, tedy Program hodnocení nových aut, a zoe není tak úplně nové auto.

Jeho současné provedení je jen facelift, model se prodává od roku 2013 a od té doby se požadavky hodnocení posunuly, především ty elektronické. „Každých pár let se požadavky Euro NCAP zvyšují tak, aby přiměly automobilky víc se snažit. Pokud mají všichni pět hvězdiček, musíme nároky zvýšit,“ odůvodňuje změny Matthew Avery, člen představenstva Euro NCAP.

Zoe například nemá v základní výbavě automatické nouzové brzdění (to ale od března 2022 má do základní výbavy přibýt) nebo hlídače jízdních pruhů, což jeho hodnocení samozřejmě sráží. Ovšem i ochrana pasažérů při nárazu je slabá – například boční airbag na rozdíl od verze před modernizací nechrání hlavu a trup řidiče, ale jen jeho trup. Organizace také vyzdvihuje riziko pro hrudník řidiče a krky dětí na zadních sedačkách při čelní srážce.

Mizerný výsledek Dacie Spring , nejlevnějšího elektromobilu na českém trhu, je daný zejména výkonem v nárazových testech; i když tu boční airbag poskytuje ochranu řidičově hlavě, podle testů je velké riziko život ohrožujících zranění pro řidičův hrudník a hlavu cestujících vzadu, a také slabá ochrana hrudníku při bočním nárazu. Ostatně třebaže je to pro Evropu nové auto, ve skutečnosti se prodává pod názvy Kwid a City K-ZE v Asii od roku 2016.

Kromě těchto tří relativně levných aut automobilka hodnotila také několik modelů prémiových značek, u nichž by jiné než pětihvězdičkové hodnocení bylo ještě více na pováženou.

Nejlepší skóre co do procent získal u ochrany dospělých Mercedes-Benz EQS s 96 %, u ochrany dětí na zadních sedačkách shodně EQS a Nissan Qashqai s 91 % a u jízdních asistentů je nejlepší qashqai s 95 %. Kromě nich se přes 90 % dostalo alespoň v jedné kategorii také BMW iX, a to u ochrany dospělých s 91 %.