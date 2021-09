Přechod na elektromobily by mohl stát miliony pracovních míst, hřímá šéf Toyoty

Generální ředitel automobilky Toyota Akio Toyoda není spokojen s přístupem japonské vlády, která chce protlačovat elektromobily ve snaze dosáhnout uhlíkové neutrality. Pro automobilový průmysl v zemi by to podle něj mohlo znamenat ztrátu cca 80 % vyrobených aut, tedy 8 milionů kusů, a cca 5,5 milionu pracovních míst do roku 2030.