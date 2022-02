Poslední rocková hvězda od Mitsuoky je neprakticky unikátní

Není zrovna k smíchu, třebaže jde o pokus napodobit Chevrolet Corvette C2 ze 60. let na technickém základu poslední Mazdy MX-5 gen. ND - nakonec vypadá docela dobře a rozhodně se za vámi každý otočí, když s ní někam pojedete.

Tohle auto vzniklo k padesátinám Mitsuoky a všech 200 vyrobených kusů mělo původně mít volant vpravo. Jenže to nakonec bude jinak - poslední vůz bude mít volant vlevo, tedy správně podle měřítek většiny světa. Přesto tohle auto dost pravděpodobně zůstane v Japonsku.

A taky bude stát slušný balík - 9,9 milionu jenů, tedy 1,8 milionu korun. Neboli zhruba dvojnásobek toho, co stojí „běžný“ kousek. Jediný majitel nebude platit navíc „jen“ za exkluzivitu a snazší provoz v zemích EU či Severní Ameriky, nýbrž i za větší, dvoulitrový motor o výkonu 184 koní. Všechny ostatní Rock Stary vznikly s patnáctistovkou o 130 koních, základním to motorem pro MX-5 gen. ND.