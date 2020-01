Porsche ukrylo do reklamy na Super Bowl jedno velké překvapení

Je to už dlouho, co Porsche mělo svoji reklamu během jedné z největších sportovních událostí roku, finále ligy amerického fotbalu, takzvaného Super Bowlu. Letos je ale vše jinak a Němci už dokonce ukázali, co si pro stamiliony fanoušků po celém světě připravili. Kvůli jednomu detailu se klip stal okamžitou senzací.