Porsche odhalilo svůj první moderní elektromobil. Taycan ohromuje čísly

Jako o velké věci jsem o novince slýchával mluvit lidi od Porsche během četných setkání za poslední rok několikrát. Moc dobře si pamatuji, že vždy všem těm inženýrům zářily oči . Není divu, vždyť Porsche si za ty roky vydobylo pověst precizních ladičů a obecně značky, která neskáče do každé módy úplně po hlavě.

Osobně novinku řadím mezi evropské elektromobily nové doby. Tedy třeba vedle takového Jaguaru I-Pace , Audi e-tron nebo Mercedesu EQC . To jsou auta, která už pomalu elektromobilitu díky svým vlastnostem a technickým specifikacím posouvají od experimentu mnohem blíže k realitě.

Poprvé si u Porsche lze objednat interiér zcela bez kůže. To prý v rámci ekologického smýšlení. K dispozici jsou dva zavazadelníky. Pod přední kapotu uložíte 81 litrů, dozadu pak 366 litrů.

Zásadní je taycan, co se nabíjení týče. Jako první totiž má systémové napětí až 800 V, kdežto konkurence často končí na polovině. Porsche uvádí, že na stejnosměrných rychlodobíjecích stanicích se taycan umí na sto kilometrů dobít za „něco málo přes pět minut”. Měl by to zvládnout i na nově otevřené stanici Ionity u Berouna, první české rychlodobíječce s výkonem až 350 kW.