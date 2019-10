Porsche bude vyvíjet létající auto s Boeingem

Oba tito partneři již dnes společně vyvíjejí koncept vozu s kolmým vzletem. Podle Porsche by se mělo takové vozidlo poprvé vznést někdy kolem roku 2025, kdy prý poptávka prudce vzroste. Ostatně už v lednu Boeing poprvé otestoval takový vlastní stroj .

S Boeingem teď navíc budou zkoumat všechny požadavky a dopady takové mobility. Bude to celkem logický krok, protože pokud se vertikální prostor jednou stane také místem pro osobní dopravu, budou si tyto vozy pořizovat nejdříve ti, kteří si to mohou dovolit, tedy třeba zákazníci Porsche.

„Porsche se snaží rozšířit svou působnost jako výrobce sportovních automobilů tím, že se stane přední značkou prémiové mobility. Z dlouhodobého hlediska by to mohlo znamenat přechod do třetí dimenze cestování,“ říká Detlev von Platen, člen představenstva společnosti Porsche pro prodej a marketing.