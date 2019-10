Hyundai zaměstnal člověka z NASA, aby vedl divizi létajících taxi

Hyundai má v nové výzvě pomoct jihokorejský inženýr Jaiwon Shin. Ten se stane šéfem nové divize městské letecké mobility (Urban Air Mobility). Nový tým má vyřešit problémy s dopravou ve velkoměstech, kde po zemi už se nedá prakticky hnout a dochází ke každodenním kolapsům. Rozprostření dopravy do 3D modelu by tak pomohlo ucpaná města výrazně uklidnit.

Jaiwon Shin je k tomu člověk jako stvořený. Přes 30 let pracoval v NASA, a to jak na přípravě vesmírných letů, na vývoji supersonických letadel X, ale také na managementu dopravy, pokud by se právě do dopravy zapojily létající stroje.