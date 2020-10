Policie převzala své pojízdné kanceláře, první tucet aut na řešení dopravních nehod

První tucet z celkově 60 vozidel určených pro policisty řešící dopravní nehody v Praze převzali ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a policejní prezident Jan Švejdar. Zbývající mikrobusy z této dodávky by měli policisté dostat do konce roku, uvedl ředitel služby dopravní policie Jiří Zlý.

Auta určená k výjezdům k dopravním nehodám mají v rámci policejního vozového parku největší nájezd kilometrů, uvedl Hamáček. „Jsou více méně nonstop v provozu, z logiky věci vyžadují častou obměnu. Je to taková vlaštovka stálé obměny i do budoucna,” řekl.

Zlý dodal, že vozy si rozdělí policisté po celé republice. „Bude to poměrně podle počtu dopravních inspektorátů a dálničních oddělení,” řekl. Zbývající vozy by měla policie dostat do konce tohoto roku. Švejdar upozornil, že na autech přibyly některé bezpečnostní prvky.