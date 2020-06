Po znovuzrození je budoucnost značky Alpine nejistá, záchranou může být elektromobilita

V roce 2017 se značka Alpine coby divize Renaultu vrátila na výsluní s fantastickým retro modelem A110. Ovšem povedený sporťák dorazil do nelehké chvíle. Nutné propouštění a restrukturalizace uvnitř Renaultu se mohou podepsat na budoucnosti značky stejně jako emisní předpisy.

„Alpine je krásná značka a my se musíme velmi vážně dívat na budoucnost, abychom viděli, jak může přinést přidanou hodnotu skupině,“ říká pro britský Autocar předseda Renaultu Jean-Dominique Senard s tím, že je ale zcela zjevné, že nelze dále pokračovat přesně tak, jak Alpine funguje dnes.

Řídili jsme novou Alpine A110. Je to skvělá víkendová hračka

Řídili jsme novou Alpine A110. Je to skvělá víkendová hračka AutoMoto

Britský magazín si jeho slova spojuje s nástupem elektromobility. Ta je v co největší míře i nepřekvapivým plánem francouzské automobilky. O čistě elektrické budoucnosti Alpine se podle zákulisních zdrojů opravdu uvažuje, což v dřívějším rozhovoru pro stejné médium naznačil i šéfdesignér Renaultu Laurens van den Acker slovy ”je nevyhnutelné, že Alpine elektrifikujeme”.

Spekulace o elektrifikaci příští generace vozů Alpine komplikuje i historická továrna v Dieppe. Slavné zázemí sportovního oddělení Renaultu, které je sídlem i pro Alpine, by muselo projít drahými změnami. Pokud by se ovšem výroba nepřesunula jinam, kde s bateriemi budou moci zacházet tak, jak je to nutné.