Pick-up za miliony. Rezvani Hercules 6x6 fascinuje nejen cenou

Ovšem chcete-li terénní pick-up a jste ten typ zámožného člověka, který potřebuje všem ostatním ukázat, jací to jsou nuzáci, něco takového nestačí. Právě pro vás americká firma Rezvani vyvinula Hercules 6x6.

Ve své podstatě to je Jeep Gladiator, „pouze” je prodloužený o jednu nápravu a pořádný kus korby. Ta má nyní délku lehce přes 2,4 metru, takže o praktickou stránku pick-upu nejsou majitelé ochuzeni, spíš naopak.

Oním motorem je v základní konfiguraci 3,6l šestiválec Pentastar o 289 koních a 353 N.m, který dostanete i do plebejského Gladiatora. Všem, kterým by to nestačilo, nabízí Rezvani 6,4l osmiválec Hemi o 507 koních.