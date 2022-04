Panasonic masivně investuje do baterií pro elektromobily

Japonská společnost hodlá investovat 400 miliard jenů do „růstových oblastí”, včetně bateriových článků pro elektromobily, a dalších 200 miliard jenů do „technologických pilířů”, jako je vodíková energie. Ve stejném období, tedy do konce fiskálního roku 2024, chce firma dosáhnout provozního zisku 1,5 bilionu jenů.