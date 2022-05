Okruh Brooklands u Londýna oslavil sté výročí od posledního rychlostního rekordu

K čemu to je dobré, připomíná Andy Green, který v roce 1997 jako první prolomil rychlost zvuku s vozem Thrust SSC a nyní pracuje na překonání mety 1000 mph, tedy 1609 km/h: „Najdeme způsoby, jak použít existující technologie, které lidi ještě nenapadají. A pak tento přístup a inspiraci použijeme ve světě zítřka. To je to, co snaha o překonávání rekordů přinese,“ nechal se slyšet.