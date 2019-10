Odkaz jedné z prvních žen designérek ve Volkswagenu žije dodnes

Volkswagen Golf sedmé generace pomalu končí, jeho nástupce bude odhalen už za pár dnů . Jak bude vypadat nová verze GTI nebo co bude mít pod kapotou - a hlavně, jestli v současném klimatu šílenství proti oxidu uhličitému vůbec vznikne - zatím není známo. Můžeme ale s velkou mírou pravděpodobnosti předvídat, co bude v interiéru - hlavice řadicí páky s důlky a plédové čalounění sedadel.

Její nápady se nesetkaly s tak nadšeným přijetím, jak by se dnes mohlo zdát, ale tyto dva prvky se do produkčního modelu skutečně dostaly a žijí v něm dodnes, 43 let po představení první generace Golfu GTI. Že přežijí i hon za co nejnižšími emisemi CO2, můžeme zatím jen doufat.