Nový Volkswagen Golf poprvé na oficiálním nákresu, ukazuje i interiér

Už víme, že Volkswagen Golf osmé generace bude odhalen 24. října letošního roku, tedy za dva týdny - potvrdila nám to sama automobilka. Stran vzhledu byly zatím na světě jen špionážní fotky do různé míry maskovaných aut. Nyní k nim však přibyla oficiální skica, která na nový Golf nabízí dosud nejlepší pohled.

Skica ukazuje to, co už tak nějak zhruba víme - že nový Golf dostane výrazně odlišná přední světla od toho předchozího. Vidíme také, že by měla zasahovat docela blízko k podběhu, a ti, co mají rádi zajímavé osvětlení auta, můžou doufat ve svítící linku přes celou příď.