Nový šéf Škody vyjmenoval soupeře, Dacii mezi ně neřadí

„Já práci svých předchůdců nezavrhnu. Mým cílem je pokračovat v úspěšném kurzu značky Škoda i v příštích letech. To jsem ostatně zdůraznil i při setkání s předsedou vlády. Je jasné, že se to někdy neobejde bez konfliktu, nebo hádek, ale vždy budu hájit náš cíl,“ pokračuje.

Schäfer podle týdeníku dále zmínil, že jeho cílem je silněji zastupovat značku ve Wolfsburgu. „Jsme úspěšní, máme skvělé nápady a občas i lepší auta než v mateřském koncernu, to pak vede i k závisti. Doufám, že se mi podaří zprostředkovat vztahy pro klidnou práci,“ uvedl.

Padesátiletý Schäfer svými slovy reaguje na četné spekulace. Výměna nejvyšší pozice v rámci Škody Auto s sebou od začátku nese obavy ohledně budoucího zaměření automobilky. Ty krom názoru některých analytiků podpořil i šéf koncernu Volkswagen, Herbert Diess. Pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung 1. srpna řekl, že Škoda co do objemu prodaných aut „není dostatečně agresivní” v konkurenci s Korejci a Francouzi.

„Nestačí ještě toto tažení proti Škodě? Lidově řečeno, musíme Škodu vykuchat od všeho dobrého, excelentního, co v současné době máme? Je to jasná degradace a cesta směrem k Dacii a nedej bůh pod Dacii,“ komentoval v září odborový předák Jaroslav Povšík v časopise Škodovácký odborář. Odbory proti tomu podle jeho slov budou bojovat v tisku, u vlády, u veřejnosti i v koncernu Volkswagen.

Kvůli zmíněným obavám se na konci srpna se Schäferem setkal i premiér Andrej Babiš a místopředseda vlády Karel Havlíček. Předseda vlády po jednání prohlásil, že Škoda Auto plánuje další růst a „dál bude vyrábět špičkové automobily, udrží velmi vysokou míru investic do výzkumu a vývoje z posledních let. Žádný ústup z kvality a přesun do nízkonákladového segmentu se konat nebude“.