Nizozemští studenti postavili elektromobil, který za jízdy zachycuje CO2

Zem má systém, který zajišťuje, aby co nejvíce snížil i svou produkci CO2 včetně výroby a recyklace.

Berme to však jako prokázání funkčnosti konceptu - v tom je velmi úspěšný.

„Zachycování oxidu uhličitého je důležité pro vykompenzování emisí při výrobě a recyklaci,“ dodává manažerka. Kolik by musel vůz ujet, aby byla jeho uhlíková stopa skutečně nulová, se nedozvídáme.

Cílem bylo postavit auto s co nejmenšími emisemi CO2 napříč životním cyklem, čemuž studenti přizpůsobovali i výrobu. Monokokové šasi, stejně jako panely karoserie, vznikly na 3D tiskárně, což zmenšilo množství odpadu při výrobě. Navíc pro tisk studenti použili recyklované plasty.

Samozřejmě, dílenské zpracování automobilu samotného je poněkud hrubé; je to prototyp, nikoliv vůz, který by měl jít do sériové výroby. Proto pochopitelně Zem jako celek v sériové výrobě nečekejte.