Nissan přijde s novou Microu, vývoj a výrobu si na starost vezme Renault

Současná Micra, která je na trhu od konce roku 2016, se již vyrábí ve francouzské továrně Renaultu ve Flins, chystaná novinka zůstane v kompetenci francouzské značky, tentokrát však i co se počátečních fází vývoje týká.

Gupta uvedl, že plán pro novou Micru je součástí nové strategie v rámci aliance, která stanoví, že jedna automobilka se ujme vedení v konkrétních segmentech. Vcelku logicky to v segmentu B má být Renault, který má s městskými vozy bohaté zkušenosti.

Naproti tomu Renault by se měl soustředit na vývoj vozů v nižší střední třídě, segmentu C. Především co se vozů SUV týče. Vždyť model Qashqai si na starém kontinentě dlouhodobě vysloužil velmi dobré prodejní výsledky.