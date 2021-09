Nissan GT-R pravděpodobně dostane novou generaci

Někoho by mohlo napadnout, že Nissan drží „Godzillu“ GT-R v současné generaci R35 naživu neobyčejně dlouho – vůz letos slaví 14 let na trhu –, a to proto, že příští generaci si nebude moci dovolit. Opak je ale pravdou, soudě dle slov šéfa australské divize Nissanu Adama Patersona.

„Bude to konec kapitoly pro tuto generaci vozu,“ naznačil, že přijde i nějaká další, a stvrdil to slovy, že s T-Spec to bude „naposledy, co je současná generace nabízena v Austrálii“.