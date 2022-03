Nissan bude v Evropě od příštího roku uvádět jen elektrifikované vozy

Nissan se nedávno stal jednou z mála velkých světových automobilek, které rozhodly, že již nebudou investovat do vývoje spalovacích motorů, i když je to stále možné v rámci emisních norem Euro 7. V praxi to znamená, že od roku 2023 nepředstaví na evropské půdě auto s čistě spalovacím motorem.