Nezvyklý koncept má usnadnit parkování. Umožňuje extrémní vytočení kol

Systém se jmenuje EasyTurn, tedy v překladu „snadné otáčení“, a je přesně tím, co říká název. Zásadně zlepšuje manévrovatelnost auta v těsných prostorách, jak firma videem znázorňuje. Snazší je nejen podélné parkování, ale kromě vyjíždění z parkovacího místa také třeba otáčení v úzkých ulicích.

Extrémní vytočení kol je možné díky nové tyčce v zavěšení předních kol, k níž je připojeno řízení. To zvětšuje jeho dosah, a kolo se tedy může více vytočit. Není to jediná úprava; změnit se jistě musel také tvar podběhu, aby neobvykle velké vytočení neznamenalo dření kola o nějaký kus plastu či plechu.

ZF své řešení nabízí jako relativně levné, což by mohlo umožnit jeho instalaci do levnějších aut. S takto velkým vytočením kol by však museli s největší pravděpodobností počítat vývojáři při navrhování karoserie.