New Jersey chce chránit své občany před pokutami z cizích států, senátor je označil za krádež

Americký stát New Jersey chce zamezit ostatním státům, aby pokutovaly jeho občany za přestupky. Nový návrh zákona, který by toto ve výsledku znamenal, předložili tři senátoři a už prošel Senátním výborem pro zákonnost a veřejnou bezpečnost. Čeká ho však ještě další schvalování.

Způsob, jakým toho má zákon docílit, je zákaz jerseyským úřadům poskytovat osobní údaje cizím státům s tím cílem, aby mohl být řidič pokutován. To v podstatě znamená, že občana New Jersey by už nemohl stihnout trest za přestupek zaznamenaný automatickým systémem, jako např. stacionárním či úsekovým radarem.