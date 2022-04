Nevídaná drzost čínského motoristy. Vecpal se do pruhu pomocí otevřených dveří

Přejet do zaplněného jízdního pruhu z jiného, který jste např. před křižovatkou zvolili chybně, je leckdy trochu problém. Drzá berlička čínského řidiče jménem Li, která byla zaznamenána na video 1. dubna v čínském městě Kanton, ovšem působí hezky promyšleně, jako by to dělal běžně - otevřel dveře, aby zablokoval pruh pro auta za sebou a mohl se do něj vtěsnat.