Německá firma nabízí renovované a upravené brouky. Za 14 milionů

Na první pohled je to modernější „brouk“, na druhý si všimnete, že nemá žádná loga Volkswagenu. To proto, že za jeho výrobou stojí německá firma Milivié. Vůz, na jehož ilustrace se díváme, se jmenuje prostě 1 a je restomodem Volkswagenu Typ 1, řečeného „brouk“.

Základem pro přestavbu je varianta 1303 ze 70. let, kterou firma při přestavbě rozebere do posledního šroubku a během více než tisícovky hodin práce přetvoří v to, co vidíme na ilustracích. Kromě vzhledu a motoru je snad nejpodstatnější změnou přestavba zavěšení na lichoběžníkové pro všechna kola.