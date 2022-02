Některé mazdy v USA trpí záhadnou poruchou. Může za to rozhlasová stanice

Podle webu GeekWire, který informace s odkazem na diskuzní fórum Reddit přináší, to vypadá na problém pro mazdy modelových let 2014-2017. Někdy „jen“ nejde přeladit rádio, jindy nejde použít ani bluetooth, navigace a další funkce. „Vidím logo Mazdy, jako by se systém zapínal. Pořád se restartuje. Vypadá to, jako by se chtěl zapnout, ale nejde to,“ cituje web Stephanie Marquisovou z města Olympia ve státě Washington.