Nejrychlejší Tesla shořela tři dny po dodání, právník řidiče chce drastické opatření

Vůz po vznícení ještě ujel asi deset metrů a následně se proměnil v ohnivou kouli. Incident se stal v americkém státě Pensylvánie, a to v obytné čtvrti nedaleko majitelova bydliště. „Byl to otřesný a děsivý zážitek,” řekl Geragos. „Je to úplně nový model, vyšetřujeme to. Chceme, aby byl S Plaid stažen z provozu a nemohl na silnici, dokud se nezjistí, co se stalo,” dodal.