Nástupce Mazdy CX-5 má dostat nulu navíc a také pohon zadních kol

Mazda v loňském roce zahrnula patentové úřady v USA a Evropě novými názvy a právě CX-50 má být jedním z nich. Podle japonského serveru Spyder7 by se mělo auto s tímto označením stát nástupcem stávajícího SUV CX-5.

Nástupce by měl použít zcela novou platformu s pohonem zadních kol, na které bude stát i přepracovaný a již chystaný model Mazda 6. To také znamená, že by mohli Japonci využít velký crossover i při rozšiřování své elektrifikované sbírky modelů.