Nad Bugatti Divo se stovkami kosočtverců si trhali vlasy. Výsledek je ohromující

Když se někde objeví na zakázku postavené bugatti, jako by to nebylo nic až tak speciálního. V meziválečných letech, kdy tato značka zažívala největší slávu, byly zakázkově stavěné karoserie relativně běžné, a i u novodobých modelů Veyron a Chiron jsou možnosti individualizace přesně tak široké, jak je hluboká zákazníkova kapsa.

„Kvůli nátuře projektu, kdy se snažíme aplikovat dvojrozměrnou grafiku na trojrozměrný objekt, a po řadě neúspěšných pokusů jsme byli s to se vzdát a říct, že to nedokážeme. Jenže jsme přesvědčeni, že bychom se nikdy neměli vzdávat, a že největší motivací by mělo být učinit pro zákazníka nemožné skutečností,” vypráví Jorg Grumer, šéf divize barev a provedení u Bugatti.