Nad budoucností malých BMW visí otazníky

Příští generace malých BMW, stojících na platformě UKL s pohonem primárně přední nápravy, podle zdroje webu Autocar z automobilky „prochází přezkoumáním“ ze strany vrchních plánovačů značky. Důvodem má být otázka, jestli se během nějakých pěti let vůbec vyplatí je vyrábět.

Tato platforma bude totiž v roce 2027 už 12 let stará a začne si tak říkat o náhradu. Jenže je pravděpodobné, že v té době bude muset většina aut být plug-in hybridy s dojezdem aspoň nějakých 65 km kvůli všemožným emisním regulacím. „Velikost UKL ztěžuje elektrifikaci, protože potenciál velikosti baterie je dost omezený,“ cituje web svůj zdroj.

Potenciálním problémem je také emisní norma Euro 7, která, třebaže má platit už od roku 2025, pořád není hotová a automobilky tak nevědí, co mají vyvíjet. Je možné, že úprava v emisních limitech bude znamenat nutnost mít pod podlahou výrazně větší katalyzátor či jejich vyšší počet. To by automobilky mohlo také tlačit k upřednostňování vývoje větších – a tedy i dražších – vozů.