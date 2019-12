Nabroušená premiéra. V lednu bude představena nová Toyota Yaris GR

Japonská automobilka věří, že do ostrého hatchbacku investovala všechny své vědomosti a zkušenosti z Mistrovství světa v rallye WRC. I proto Toyota potvrdila, že novinka GR-4 bude mít oproti staršímu Yarisu GRMN pohon všech kol, což by ji mělo dostat na zcela jinou úroveň. Samozřejmostí se zdá být benzínový motor, ale není zcela jasné, zda to bude také 1,8litrový čtyřválec s turbodmychadlem, jako tomu bylo právě u předchůdce, nebo Toyota zvolí jinou variantu.