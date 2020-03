Na svátku motorkářů v Brně zaujmou originální přestavby

„Výstava přestavěných, na zakázku postavených strojů, kde základ tvoří obvykle známá či méně známá značka, se v Brně představuje vůbec poprvé. V USA, kde jsou takové stroje ve značné oblibě a my je známe také z jednoho televizního dokumentárního seriálu o těchto přestavbách, vznikají jako plnohodnotný originál, kdy se staví na rám motocyklu, který má společnost, co přestavbu provádí, homologovaný. U nás je to vzhledem k předpisům poněkud složitější, proto také přestavby využívají jako základ již do provozu schválený motocykl,“ řekl Právu Ondřej Hrůza, pořadatel Czech Custom Grand Prix. Přestavbám motorek a jejich představování veřejnosti se věnuje již 15 let.