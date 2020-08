Na co všechno dokáže běžet vznětový motor? V Rusku to zkusili

Motory na benzín a naftu mají zcela zásadní odlišnosti ve své konstrukci, a tedy jeden nemůže běžet na to druhé palivo. Tedy, teoreticky, jak dokazuje zkouška ruského kanálu Garage 54 na YouTube. Vznětový motor v Toyotě Town Ace z přelomu 80. a 90. let zkusili nakrmit kdečím - a on běžel téměř na všechno.

Je známo, že staré diesely jsou schopné běžet bezmála na vše, co hoří, zejména je-li to nějaký olej. Nejeden zasloužilý taxikář jezdíval třeba na použitý fritovací olej. A to se ukazuje i v tomto experimentu - slunečnicový olej, olej do automatické převodovky Dexron a dokonce i brzdová kapalina fungovaly jako palivo.