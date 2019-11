Mustang coby elektrický crossover může dostat i slavnou verzi Shelby

Nejvýkonnější verze nového Fordu Mustang Mach-E se jmenuje GT a poskytne výkon 459 koňských sil. To je na rodinné auto více než dost. I tak se ale v zákulisí začíná mluvit o ještě výkonnější, a především sportovněji naladěné verzi.

„Klíčem je pro nás radost z řízení a spolehlivost ohledně dobíjení. Takové auto by mělo zvládnout okruhový den, nelze kroužit dvacet minut, a poté čekat u nabíječky. S elektromobily je to těžké, ale třeba všechna ta váha není tak špatná, měli jsme Mach-E na simulátoru a nízké těžiště mu hodně pomáhá,” doplňuje Krenze.

Britský web doplňuje, že Mach-E ve verzi Shelby stále není jistotou, ale pokud dostane zelenou, představit by se měl v roce 2021, tedy devět let poté, co svět opustil Carroll Shelby.