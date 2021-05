Musk zařadil zpátečku, Tesla už nepřijímá bitcoiny

Bylo to přitom právě rozhodnutí Muska, které vyhnalo bitcoin do závratných výšin. Automobilka Tesla se v únoru stala velkým hráčem na trhu s kryptoměnami, když nakoupila bitcoiny za 1,5 miliardy dolarů (přes 32 miliard korun). Na to prakticky okamžitě reagoval kurz růstem o více než 10 000 dolarů (211 810 Kč) během jediného dne.