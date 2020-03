Morphoz dokáže měnit tvar i baterie. Renault ho chtěl předvést v Ženevě

Renault tvrdí, že Morphoz je modulárním crossoverem pro budoucnost, který je plně elektrický a využívá možnosti indukčního nabíjení, a to dokonce i za jízdy. Je také vybavený autonomním řízením třetí generace. Modulární funkcí je myšleno to, že se koncept dokáže fyzicky zvětšit, a naopak podle toho, jak ho chce jeho majitel využít.

Krátký mód má název City a patří právě do města a delší pak Travel, který by měli cestující využít pro pohodlnější dlouhé cestování. Od toho se pak odvíjí i využití baterií, které se dají do auta, mimo město je bude možné přidat a posléze zase odebrat.