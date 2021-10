Mladí řidiči bourají častěji kvůli nepřiměřené rychlosti, říká výzkum

Analýza ukázala, že mladí řidiči bourají častěji kvůli nepřiměřené rychlosti, než jejich starší kolegové. Konkrétně, 33,41 % nehod řidičů ve věku 18–24 let má za příčinu nepřiměřenou rychlost. Uvádí to analýza webu Portál nehod, který je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Podíl nehod s touto příčinou na všech nehodách způsobených určitou věkovou skupinou řidičů se snižuje, čím jsou řidiči starší. Pro kategorii 25–31 let to je 24,46 % nehod, v kategorii 32–38 let to je 19,94 % nehod.