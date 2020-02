Výroba superbu by se mohla přesunout do Bratislavy

Podle Hospodářských novin by se do Bratislavy společně se superbem přesunul právě také passat a arteon, nyní se zde vyrábí například Audi Q7 nebo Volkswagen Touareg. Podle Povšíka je také možné, že by se superb přesunul do maďarské továrny automobilky Audi v Györu.