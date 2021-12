Místo osmiválce Hemi může příští Dodge Challenger pohánět řadový šestiválec

Velké změny v nabídce automobilky Dodge, směřující k elektrifikaci, jsou známé už řadu měsíců. Šéf Tim Kuniskis to prezentuje jako novou éru muscle cars. A vypadá to, že součástí této nové éry bude i řadový šestiválec se dvěma turbodmychadly.

S odkazem na neoficiální, ale spolehlivý zdroj to uvedl web StellPower, specializující se na informace z koncernu Stellantis. Od něj to přebírají věhlasnější motoristická média. Web pokračuje, že nový motor, nazvaný GME-T6, by se měl jako první objevit v příští generaci Dodge Challenger v roce 2023.

Písmena GME znamenají „Global Medium Engine“ a označení T6 ukazuje na turbodmychadla a počet válců. O motoru samotném se ví už od roku 2019, kdy se dostala na svět žádost o patent, nicméně od té doby je okolo něj relativně ticho, jen jeho menší verze GME-T4, která pracuje v Jeepu Wrangler a některých Alfách Romeo, se vesele prodává.

Současný challenger je k mání s 300k 3,6l V6 jménem Pentastar a 380k 5,7l V8 Hemi, pomineme-li větší motory ostřejších verzí. Nový řadový šestiválec vypadá spíš jako náhrada osmiválce než základní V6, neboť jeho výkon má být od 360 až nad 500 koní v závislosti na naladění. Spekuluje se také o tom, že by mohl dostat i hybridní ústrojí, které by vystřelilo celkový výkon nad 700 koní - do teritoria dnešních Hellcatů.

Spekulací je více, např. i to, že by nový motor byl pohonnou jednotkou příštího Jeepu Grand Cherokee Trackhawk. Také se ale hovořilo o tom, že ho dostane už jeho civilní verze, ale to se zatím nestalo. Jak to dopadne, se zatím musíme nechat překvapit.

Podívejte se na aktuální nabídku nových i ojetých aut Dodge na Sauto.cz.