Mini se vrací na okruhy, JCW pojede 24 hodin na Nürburgringu

Bulldog Racing, který sídlí prakticky v sousedství takzvané Severní smyčky na slavném okruhu Nürburgring, nasadí červené Mini JCW do padesátého ročníku čtyřiadvacetihodinovky, a to v kategorii SP3T. Vytrvalostní závod je na programu od 26. do 29. května letošního roku.