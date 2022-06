Mexiko a Bolívie oslavily Světový den Volkswagenu Brouk

Značnou část z let 1938–2003, kdy se Volkswagen Typ 1 – tak se „brouk“ původně jmenoval – vyráběl, se tak dělo v Latinské Americe. V Brazílii a Mexiku tyto vozy vznikaly od 50. let a právě tam na počátku 21. století jejich výroba definitivně skončila, o mnoho desítek let později proti domovskému Německu.