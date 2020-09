McLaren prodává svoji ikonickou základnu ve Wokingu

McLaren a anglické sídlo Woking, to je prakticky nerozlučná dvojice. Základna britské automobilky je už dlouhou dobu chloubou sportovní značky, ale v posledních dnech se zdá, že ani McLarenu se nevyhnuly potíže okolo pandemie koronaviru. Britové se totiž snaží sídlo prodat. Listu The Guardian to potvrdil mluvčí automobilky.