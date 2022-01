Mazda možná potěší fanoušky, patentovala si kupé i sporťák s Wankelem

Je sice běžné, že si automobilky patentují pouhé nápady, které leckdy ani nevyužijí, aby byly kryty před krádeží duševního vlastnictví či podobnými nekalostmi. Ovšem že by jiná automobilka postavila dvoudveřové auto, které by bylo jako vejce vejci podobné stávající Mazdě 3, asi můžeme považovat za velmi nepravděpodobné. A tedy se domnívat, že Mazda skutečně chystá „třídvířko“.

Stejný den byl zveřejněn ještě jeden patent Mazdy, a to na vozidlo s motorem za zadní nápravou, pohonem zadních kol a převodovkou u zadní nápravy. Co je zajímavější, je, že ten motor by měl být Wankelův rotační motor o třech rotorech a měl by dle patentu být spojený s elektromotorem.