Líbila by se vám Škoda Fabia jako kabriolet? Umělec ji navrhl

Drahně let tomu je, co Škoda naposledy představila tovární kabriolet. Poslední byla, pokud nás paměť nešálí, felicia z poloviny minulého století; otevřené rapidy, favority a felicie z 90. let byly dílem firmy Metalex. „Virtuální tuner“ Theo Throttle, jak se sám nazývá na Instagramu, stvořil kabriolet na základě nejnovější fabie.