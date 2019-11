Legendární off-road Toyota FJ40 dostal vkusnou renovací moderní prvky

Lehkost, jednoduchost a prostupnost terénem. To jsou ty nejdůležitější vlastnosti, které si přejí mít u svého automobilu všichni milovníci klasických historických off-roadů. Radost se jim teď rozhodla udělat kalifornská firma Icon, která takový vůz vytvořila a představila ho na veletrhu SEMA, který se konal od 5. listopadu do 8. listopadu.

Icon FJ Roadster se má podle svého výrobce zaměřit na ty, kteří hledají klasický, jednoduchý off-road, ale v moderním kabátu, což vůz na první pohled plní do puntíku. Vypadá totiž úplně očesaně. Nemá dveře, klimatizaci ani topení. Když se ale podíváte blíž, zjistíte, že Icon v sobě skrývá různé moderní vymoženosti, chytře zakomponované do jinak strohého interiéru.

Jako základ si Icon pro svůj off-road zvolil legendu, osvědčený model Toyota FJ40 Land Cruiser, vyráběný mezi lety 1960 až 1984. Kromě toho je ale na FJ Roadsteru vše nové. Sedadla jsou lehká, dokonce i vytápěná a aby ještě více šetřila váhu, mají v sobě uhlíková vlákna. Moderní je ale i infotainment, ač se to na první pohled nezdá. Icon totiž do auta umístil systém na Apple CarPlay s pětikanálovým digitálním zesilovačem. Vše je ovšem ukryto a prakticky to není vidět. Přístrojová deska je analogová.